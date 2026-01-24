Сначала кома, потом смерть: вспышка неизлечимого вируса нипах в Индии

За текущую неделю в Индии зафиксировано пять случаев заражения вирусом нипах, он может быть причиной комы, сообщила журналистка Ксения Собчак.

«Среди заболевших — врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения. Одна из двух медсестер находится в критическом состоянии после того, как у обеих в период с кануна Нового года по 2 января поднялась высокая температура и начались проблемы с дыханием», — написала Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на издание Metro.

Этот вирус передается от животных к человеку и легко распространяется между людьми. По симптомам заболевание начинается как острая инфекция: отмечаются повышенная температура, головная и мышечная боль. В тяжелых случаях может быть воспаление мозга, приводящее к коме в течение 24–48 часов.

Смертность от вируса нипах достигает 40–75%. При этом специфического лечения и вакцины пока нет. Ученые классифицируют этот вирус как «приоритетный патоген», у него высокий потенциал к пандемии.

На сегодняшний день местные власти протестировали 180 человек, после чего поместили на карантин 20 человек из группы риска.

