Смещаем фокус с негативного на позитивное: как улучшить свой сон

Методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета, клинический психолог Елизавета Куликова заявила, что сон напрямую зависит от ментального состояния: его качество связано с тем, как человек проживает события, сообщает Life.ru .

«Следует начать с формирования навыка „смены фокуса с негативного на позитивное или хотя бы конструктивное“, в этом помогут релаксационные методики, например, дыхание, или прогрессивно мышечные релаксационные методики», — сказала специалист.

По ее словам, если человек смог проработать проблему или научиться не воспринимать ее близко к сердцу, то и мысли перед сном не будут на ней сосредотачиваться.

Также настоятельно рекомендуется избегать перед отходом ко сну занятий, требующих повышенной сосредоточенности или провоцирующих всплеск эмоций. Куликова советует воздержаться от просмотра контента, оказывающего возбуждающее воздействие, и от обсуждения существенных семейных проблем.

В качестве альтернативы непосредственно перед сном предпочтительнее погрузиться в отвлеченные и образные размышления.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.