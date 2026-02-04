Смертность от рака в Подмосковье снизилась на 41% в 2025 году

Смертность от злокачественных новообразований в Подмосковье снизилась на 41% за 2025 год благодаря мерам по ранней диагностике и оснащению медучреждений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля. В Подмосковье реализуются масштабные программы по раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний. В регионе действует сеть из 25 Центров амбулаторной онкологической помощи.

Женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили обследование более двух лет. Для этого доступен портал «Здоровье» и телефон 122. Медучреждения региона продолжают оснащать современным оборудованием, регулярно проводятся профилактические акции.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, эти меры позволили снизить смертность от рака на 41% за последний год. Подробная информация о медицинской помощи онкологическим пациентам и график Дней открытых дверей размещены на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.