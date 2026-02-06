Смартфон бьет по сну первым: врач назвала главный симптом цифровой зависимости

Постоянное «залипание» в телефоне в первую очередь бьет по нервной системе и сну, а уже потом — по концентрации и психике в целом, сообщила РИАМО врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

«Современный человек зависим от смартфона, потому что в нем сосредоточена вся его жизнь: платежи, общение, покупки. Однако первым и главным признаком перехода этой зависимости в патологическую форму является нарушение сна», – сказала Фролова.

Она отметила, что особенно это касается людей с повышенной тревожностью, которые прямо перед сном начинают читать новостную ленту.

«Такая привычка вызывает перевозбуждение нервной системы и приводит к бессоннице. Таким образом, первой страдает именно нервная система, а следствием становится расстройство сна», – пояснила врач.

Всемирный день без мобильного телефона отмечается ежегодно 6 февраля, чтобы немного отдохнуть от гаджета и обратить свое внимание на вещи вокруг. Кроме того, некоторые ученые считают, что влияние смартфонов на организм человека в виде излучения, еще не до конца изучено и может быть опасно при постоянном облучении.