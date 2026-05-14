Жителям Подмосковья рассказали о теплоизоляции домов при проведении капремонта

Один из ключевых критериев, по которому оценивают качество капитального ремонта в многоквартирных домах, — это эффективная теплозащита. Чтобы добиться такого результата, подрядчики во время работ стараются максимально сократить количество так называемых мостиков холода (их еще называют температурными мостами), сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Речь идет об участках ограждающих конструкций, у которых сопротивление теплопередаче ниже, чем у остальных. Через эти зоны тепло покидает помещение значительно быстрее.

Как правило, температурные мосты образуются:

в углах комнат и на стыках стен;

в местах, где стыкуются балконные плиты;

по периметру дверных и оконных проемов — при грамотном монтаже и контроле качества заполнения откосов пеной там всегда будет сухо и тепло;

в толстых растворных швах между блоками;

в швах между плитами утеплителя.

Специалисты подмосковного стройконтроля при проверках объектов фиксируют мостики холода с помощью тепловизионного обследования. Тепловизор позволяет получить тепловую карту помещения и обнаружить скрытые проблемы с изоляцией — щели и места неплотного прилегания. Данный метод применяют уже на первых этапах ремонта, что дает возможность избежать нежелательных последствий в будущем.

После того как дефекты выявлены, подход к их устранению должен быть комплексным и зависит от конкретной ситуации. Возможные меры включают:

дополнительное утепление проблемных участков;

ликвидацию зазоров и неплотностей в швах, откосах и местах примыкания конструкций;

установку качественных окон и дверей с соблюдением технологии монтажа;

утепление балконных плит и перемычек.

Контроль за теплоизоляцией при капремонте многоквартирных домов в Подмосковье — это важная часть системной работы по повышению энергоэффективности всего жилого фонда.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

