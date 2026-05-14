В Чехии украли 800-летний череп святой Здиславы

Из базилики Святого Лаврентия и Святой Здиславы в Чехии похитили 800-летний череп, предположительно принадлежащий святой Здиславе Лемберкской. Полиция расследует кражу, сообщает Сноб .

По данным правоохранителей, стоимость реликвии пока не установлена, однако ее «историческая ценность очевидно неисчислима».

Предположительно, череп принадлежит святой Здиславе Лемберкской, жившей в XIII веке. Ее канонизировал папа Иоанн Павел II в 1995 году. Здислава считалась строгой, но щедрой покровительницей бедных, а череп почитался паломниками.

«Череп почитался паломниками… Я не могу поверить, что кто-то практически средь бела дня крадет из церкви реликвию, ценность которой для верующих прежде всего историческая, а также духовная», — сказал архиепископ Праги Станислав Прибыл, назвав произошедшее «ужасной новостью».

Полиция опубликовала размытый снимок с камер видеонаблюдения: на нем человек в черном несет череп между скамьями. Сначала подозреваемого приняли за мужчину, однако позже правоохранительные органы заявили, что не уверены в этом и продолжают анализировать записи.

