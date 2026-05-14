В Чехии украли 800-летний череп святой Здиславы
Из базилики Святого Лаврентия и Святой Здиславы в Чехии похитили 800-летний череп, предположительно принадлежащий святой Здиславе Лемберкской. Полиция расследует кражу, сообщает Сноб.
По данным правоохранителей, стоимость реликвии пока не установлена, однако ее «историческая ценность очевидно неисчислима».
Предположительно, череп принадлежит святой Здиславе Лемберкской, жившей в XIII веке. Ее канонизировал папа Иоанн Павел II в 1995 году. Здислава считалась строгой, но щедрой покровительницей бедных, а череп почитался паломниками.
«Череп почитался паломниками… Я не могу поверить, что кто-то практически средь бела дня крадет из церкви реликвию, ценность которой для верующих прежде всего историческая, а также духовная», — сказал архиепископ Праги Станислав Прибыл, назвав произошедшее «ужасной новостью».
Полиция опубликовала размытый снимок с камер видеонаблюдения: на нем человек в черном несет череп между скамьями. Сначала подозреваемого приняли за мужчину, однако позже правоохранительные органы заявили, что не уверены в этом и продолжают анализировать записи.
