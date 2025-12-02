Сладкая жизнь: врач объяснила опасность тяги к конфетам и сахару

Врач-эндокринолог, диабетолог и диетолог Ольга Павлова заявила, что любовь к сладким конфетам, тортам, мороженому и простому сахару — это следствие эволюции: этими продуктами наши предки восполняли недостаток энергии, но сегодня чрезмерное их употребление может вызвать ряд заболеваний, сообщает «Крымская газета» .

«Из-за нарушения микрофлоры, микробиоты кишечника часто меняются вкусы. Да-да, тяга к сладкому, пицце и прочим вредностям связана с микробиотой», — сказала доктор.

По ее словам, иногда любовь к конфетам продиктована латентным железодефицитом, когда меняются вкусы, или гипотериозом, основным признаком которого также является лишний вес.

Чтобы не довести себя до диабета или проблем с желудком, Павлова посоветовала придерживаться сбалансированного питания: в рацион должны входить белки, жиры, клетчатка и углеводы и сократить употребление вредных продуктов — сладостей, белого хлеба и газировки.

