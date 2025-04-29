Скрытая угроза: врач рассказала об опасности пассивного парения вейпов

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева заявила, что пассивное курение электронных сигарет опаснее, чем кажется: вторичный пар способен сохранить до 90% никотина от исходного состава, сообщает Life.ru .

«У пассивных курильщиков вейпов отмечается повышение маркеров окислительного стресса и воспаления в дыхательных путях. Многие любители электронных сигарет вейпят на улице на ходу, образуя вокруг себя целые облака вейпового пара», — сказала доктор.

По ее словам, риски от пассивного курения электронок практически совпадают с «традиционным» пассивным курением. Его последствия еще не до конца изучены наукой, но в любом случае вейпинг важно ограничивать.

Современная молодежь страдает синдромом «вечной болезни» от вейпов. Каждый второй зумер жалуется на постоянные отеки слизистой оболочки, насморк, заложенность носа и чихание.