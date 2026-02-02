Скрытая угроза в ушах: почему наушники могут быть опаснее, чем кажутся

Постоянное использование наушников-вкладышей может превратить их в настоящий рассадник бактерий и привести к воспалению наружного уха, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«При частом и длительном использовании наушники-вкладыши могут стать небезопасными. Из-за плотного контакта с кожей слухового прохода они ограничивают вентиляцию и удерживают влагу. Особенно это актуально, если человек носит наушники по несколько часов подряд, использует их во время тренировок и редко их чистит», – сказала Филева.

Она пояснила, что со временем на поверхности вкладышей накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. В такой среде микроорганизмы активно размножаются, что повышает вероятность воспаления наружного уха.

«Это может проявляться зудом, чувством заложенности, болезненностью, снижением слуха. Иногда воспалительный процесс отражается и на общем состоянии — появляются головные боли, раздражительность, ухудшается сон и способность концентрироваться. Повышенный риск отмечается у людей с чувствительной кожей и склонностью к воспалительным реакциям», – предупредила врач.

Филева рассказала, что снизить вероятность подобных проблем помогает простая профилактика: регулярная гигиена наушников, отказ от их совместного использования, перерывы в ношении и своевременное обращение к врачу при появлении боли, выделений или стойкого дискомфорта в ухе.

