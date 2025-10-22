Скрытая угроза: почему нельзя пить воду с накипью из чайника

Частое использование воды с накипью из чайника может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая развитие заболеваний почек и сосудов. Об этом РИАМО сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

Она отметила, что, по сути, накипь в чайнике — это отложения солей кальция и магния. Учитывая, что они плохо растворяются, редкое употребление такой воды неопасно. Но если пить ее постоянно, то есть риск накопления этих веществ в организме.

«Когда кальция становится слишком много, организм пытается вывести его через почки. Со временем это может привести к образованию так называемого „песка“, а затем и камней. И даже если этого не произойдет, постоянная нагрузка на почки приводит к ухудшению их работы и повышает риск развития хронических заболеваний», — объяснила специалист.

Признаками проблем с почками, как рассказала Михалева, могут быть отеки под глазами и на ногах, изменение частоты мочеиспускания, появление мутной мочи или осадка. Могут наблюдаться боли в пояснице, чувство слабости, повышенная утомляемость и повышение артериального давления. Однако важно понимать, что нередко болезни почек развиваются незаметно.

Кроме того, по словам врача, от употребления воды с накипью страдают и сосуды, особенно у людей старше 50 лет. Кальций способен откладываться в стенках сосудов, делая их менее эластичными и способствуя образованию атеросклеротических бляшек и как следствие — развитию атеросклероза, который долгое время может протекать бессимптомно. Однако со временем заболевание приводит к болям или тяжести в груди, онемению конечностей, одышке при нагрузке, головокружению или ухудшению памяти.

«Это особенно опасно для людей с дефицитом витамина D — при его нехватке кальций поступает не в кости, как это должно происходить, а напрямую в почки. Если же уровень витамина D в норме, кальций усваивается правильным образом, не причиняя вреда сосудам и почкам», — добавила Михалева.

Специалист подчеркнула, что длительное употребление воды из чайника с накипью может иметь неблагоприятные последствия, однако этого легко избежать, если регулярно очищать чайник и использовать фильтры для смягчения воды. Она посоветовала кипятить только очищенную воду, периодически удалять накипь с помощью лимонной кислоты или уксуса, а также следить за состоянием бытовых приборов, где образуются минеральные отложения.