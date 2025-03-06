Скажите «до свидания» морщинам: врач раскрыла секрет «магического омоложения»

Врач-дерматовенеролог, косметолог Айсулу Токаева посоветовала, какие процедуры для лица следует сделать после зимнего сезона, чтобы кожа выглядела обновленной и свежей.

В первую очередь это пилинги, которые можно делать даже для кожи с куперозом и воспалениями — главное, чтобы косметолог правильно выбрал средство (молочный, миндальный, салициловый и другие). Химические пилинги делают курсом шесть-восемь процедур раз в неделю или 10 дней, уточнила эксперт.

Она также порекомендовала «невероятную» процедуру из Австралии под названием Intraceuticals. Это методика введения под высоким давлением пяти разных видов сывороток — коллаген, гиалуроновая кислота, антиоксиданты, витамины А и С.

Еще один способ помолодеть к весне — профессиональный уход «Магическое омоложение» с использованием магнитной маски.

«Она быстро восстанавливает барьерную функцию. Выравнивает тон, борется с пигментацией, укрепляет капилляры, возвращая упругость и эластичность кожи», — отметила Токаева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, биоревитализация поможет коже сиять, а аппаратная шлифовка позволит попрощаться с поверхностными морщинами.