Уже 74 жителя Ступина присоединились к ассоциации ветеранов СВО

Ассоциация ветеранов СВО продолжает вести активную деятельность на территории городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ассоциация создана для более комфортной адаптации ветеранов, вернувшихся с СВО, а также для помощи их семьям. Вместе с членами Общественной палаты и партии «Единая Россия» Ассоциация ведет прием по личным вопросам. Героям помогают с трудоустройством, выбором социальных программ и оформлением выплат.

Члены Ассоциации ведут патриотическую работу с молодежью, проводят «уроки мужества» в образовательных учреждениях, а также совместные мероприятия с военно-патриотическими объединениями.

На данный момент ступинское отделение насчитывает 74 человека.

К Ассоциации присоединился действующий участник спецоперации Алексей. На данный момент ступинский герой находится на службе, но уже готов присоединиться к организации, чтобы помогать сослуживцам и «на гражданке». За время службы ступинец был награжден медалью «За отвагу» и Орденом Мужества.

Ранее Алексей стал частью программы «Время героев», позволяющей получить высококачественную подготовку к работе в госструктурах.

Подробную информацию о деятельности Ассоциации можно получить в Telegram-канале. Также доступна форма для подачи обращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.