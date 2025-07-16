Пашинян официально объявил, что Армения запросила членство в ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции в Ереване заявил, что страна официально запросила членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости .

«Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности», — отметил Пашинян.

О желании присоединиться к ШОС до этого заявляли в МИД Армении. Власти подчеркнули, что разделяют важнейшие ценности организации — уважение территориальной целостности государств, отказ от применения силы в международных отношениях и признание нерушимости границ.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация государств Азиатского региона по вопросам экономического сотрудничества и безопасности, противодействия экстремизму и терроризму. В нее входят в том числе Россия, Китай и Казахстан.