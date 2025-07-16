Глава Егорьевска поздравил коллектив колбасно-гастрономической фабрики с 23-летием

Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов и председатель местного совета депутатов Михаил Лавров поздравили руководство и коллектив Егорьевской колбасно-гастрономической фабрики имени К. Ю. Афанасьева с 23-летием. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь трудятся более 500 специалистов. Лучших в этот день наградили грамотами, их имена также появятся на местной доске почета — это изюминка фабрики.

Особенные подарки в этот день получили студенты, которые проходят практику на фабрике. Одна из них — Анастасия Кожевникова — познакомилась с фабрикой еще будучи школьницей, отправившись на экскурсию со своим классом. Сначала решила просто взять подработку, затем — как практикант Академии им. Тимирязева. Постепенно девушка проходит все участки предприятия, в будущем надеясь занять руководящую должность.

Арина Уварова также впервые посетила цеха фабрики со школьной экскурсией, однако наслышана о ней и ее коллективе была давно. На Егорьевской колбасно-гастрономической фабрике работала бабушка Арины, а мама трудится там и сейчас. Девушка может стать сотрудницей фабрики в третьем поколении.

«Благодаря постоянному развитию, внедрению современного оборудования и неукоснительному соблюдению строгих стандартов качества и безопасности, Егорьевская гастрономическая фабрика по праву занимает лидирующие позиции в отрасли, являясь гарантом качества и надежным поставщиком», — отметил глава округа.

Широкий ассортимент, насчитывающий более 200 наименований продукции, представлен на прилавках магазинов по всей России и неизменно радует своим разнообразием и превосходным вкусом. Важно отметить, что фабрика играет значимую роль в социальной жизни округа, активно поддерживая и участвуя в различных проектах и мероприятиях.

Коллективу фабрики пожелали дальнейших успехов, стабильного процветания, новаторских идей и новых производственных достижений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.