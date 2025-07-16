Более 16,5 тыс онлайн-заявок на регистрацию спецтехники поступило в Подмосковье

С начала года электронной услугой «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» на региональном портале воспользовались более 16,5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». В рамках нее можно подать заявление на регистрацию техники, снятие ее с учета, внесение изменений в регистрационные данные, выдачу справки о регистрации, а также получение знака «Транзит».

Получить услугу могут физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками самоходных машин и другой спецтехники. Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и оплатить госпошлину. Размер госпошлины зависит от основания для обращения.

Государственной регистрации подлежат тракторы, катки, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, комбайны, квадроциклы, снегоходы, вездеходы и прочая самоходная техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн-услуги на регпортале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.