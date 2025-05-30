Система послеродового патронажа женщин появится в РФ

В России начали выстраивать систему послеродового патронажа женщин вместе с Минздравом, работа идет отдельными блоками, сообщила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы много сделали и по естественному вскармливанию, и по питанию детей. Много сделано по ранней помощи, но то, что касается психологии, и то, что касается физиологии женщины, мы сейчас берем в отдельную отработку», — отметила Буцкая.

Она обратила внимание, на то, что после родов женщине нужно время на восстановление, а также может потребоваться помощь специалистов. Кроме того, и малышу в первые годы жизни необходимо внимание.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки материнства в регионе. Так. можно получить 20 тыс. рублей или набор «Я родился в Подмосковье», а семьи с низким доходом могут получать дополнительные выплаты.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.