Жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки материнства в регионе

Семьям при рождении ребенка в Московской области положена поддержка. Например, можно получить 20 тыс. рублей или набор «Я родился в Подмосковье». Семьи с низким доходом могут получать дополнительные выплаты, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития региона.

Родители могут зарегистрировать новорожденного сразу в медицинском учреждении, что упрощает процесс получения первых документов для малыша. Также они могут оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который предоставляется всем семьям, зарегистрировавшим рождение ребенка в Московской области.

Семьи с низким доходом могут получать дополнительные выплаты. Их сумма разнится от 20 до 300 тыс. рублей, это зависит от количества детей. Кроме того, при рождении первого ребенка семья получает выплату — 20 тыс. рублей, за второго — 40 тыс. рублей и по 60 тыс. рублей за последующих.

Если в семье рождаются близнецы, то выплата составит 70 тысяч рублей на каждого ребенка, а при рождении троих и более детей одновременно — 300 тысяч рублей на всю семью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.

1 июня будет отмечаться Международный день защиты детей. Его празднуют с 1950 года. Этот день призван напомнить о необходимости защищать права ребенка.