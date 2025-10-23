Штамм коронавируса «омикрон» не влияет на тяжесть течения заболевания

«На сегодняшний день в нашей популяции циркулирует «омикрон». Важно отметить, что штамм, который циркулирует, в своей антигенной структуре имеет некие изменения, которые позволяют на некоторое время уходить от нашего иммунного ответа. Но это не влияет на тяжесть течения заболевания», — сказала журналистам Малинникова, выступая на пресс-конференции «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период».

Она добавила, что на текущий момент времени, случаев тяжелых форм течения заболевания намного меньше, нежели во время пандемии коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что количество случаев заражения новым вариантом Covid «Стратус» увеличивается в России.