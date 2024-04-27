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SHOT: в столичной клинике IQ Plastique пациентов оперировали хирурги без образования

В московской клинике IQ Plastique пациентов оперировали хирурги без образования с использованием сомнительных игл, а также просроченных лекарств, сообщает SHOT.

В решении Арбитражного суда Москвы перечислены нарушения из-за которых клинику временно закрыли. Среди нарушений — использование медицинских игл, которые не были зарегистрированы и сертифицированы.

Стало известно, что сразу 7 врачей вели деятельность без надлежащего образования, в частности хирурги, дерматовенерологи и косметологи. Была нарушена техника предоперационных обследований при пластике.

Сотрудники клиники использовали просроченные лекарства. Препараты неправильно хранились. Отсутствовал банальный журнал учета медикаментов. Также пациентов кормили непроверенными на качество продуктами. Их привозили в обезличенном виде без документов и тоже неправильно хранили.

Ранее арбитражный суд Москвы в среду удовлетворил требование Росздравнадзора и на 90 дней полностью приостановил деятельность клиники IQ Plastique известного пластического хирурга Тимура Хайдарова.