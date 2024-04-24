Деятельность клиники пластического хирурга Хайдарова приостановили на 90 дней

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Арбитражный суд Москвы в среду удовлетворил требование Росздравнадзора и на 90 дней полностью приостановил деятельность клиники IQ Plastique известного пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщает SHOT .

10 апреля следователи провели обыск в здании. По требованию СК деятельность клиники была приостановлена лишь частично.

27 февраля после резекции желудка в клинике IQ Plastique скончался московский продюсер Петр Гаврилов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека).

Ранее в Москве женщина 1984 года рождения умерла после пластики живота в частной клинике. после операции женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия, а затем через непродолжительное время скончалась.