В Москве женщина умерла после пластики живота в частной клинике

СК возбудил уголовное дело после смерти пациентки в частной клинике в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины 1984 года рождения после пластической операции в частной клинике на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

14 апреля 40-летней пациентке провели абдоминопластику живота в частной клинике на севере Москвы. На следующий день после операции женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия, а затем через непродолжительное время умерла.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть).

В настоящее время в клинике проводится обыск. Следователи изучают и изымают служебную и медицинскую документацию. Назначены все необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В конце февраля в Москве скончался известный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Мужчина умер через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова.