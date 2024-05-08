Стало известно, представители каких офисных специальностей зарабатывают больше всего

В апреле 2024 года наиболее высокооплачиваемыми массовыми офисными вакансиями стали риелторы, менеджеры по продажам и финансовые консультанты. Такие данные приводят аналитики «Авито Работа» по итогам исследования рынка труда, сообщает «ФедералПресс» .

Согласно статистике, средняя предлагаемая зарплата агентов по недвижимости достигла 146 711 рублей в месяц, увеличившись на 16% за год. Однако реальные доходы риелторов напрямую зависят от их результатов и могут сильно отличаться от средних, отметили исследователи.

Менеджерам по продажам работодатели в среднем предлагали 102 794 рубля ежемесячно, что на 26% больше, чем годом ранее. Размер их зарплат также варьируется в зависимости от успешности в продажах.

Средний заработок финансовых консультантов — 95 221 рублей в месяц, что на 13% выше прошлогоднего уровня. Такие специалисты помогают клиентам с управлением финансами, инвестициями и планированием покупок.