Стало известно, кому из россиян легче накопить на помолвочное кольцо

Исследование: программисты быстрее других накопят на кольцо с бриллиантом

Согласно совместному исследованию экспертов SOKOLOV и рекрутингового портала hh.ru, представители ряда профессий могут позволить себе приобрести помолвочное кольцо из белого золота с бриллиантом (средняя стоимость 88 939 рублей) всего за пару недель работы, сообщает «Сноб» .

Лидерами рейтинга финансовой состоятельности стали программисты-разработчики и водители транспортных средств. Получая медианную зарплату в районе 139-140 тысяч рублей ежемесячно, они способны отложить нужную сумму всего за 13 рабочих дней стандартной пятидневки.

Несколько дольше — 14-16 дней — придется потрудиться тем, чей доход варьируется в пределах 110-135 тысяч. В эту категорию попадают геодезисты, токари, курьеры и некоторые другие рабочие специальности.

От 19 до 23 дней требуется для накопления средств тем, чья зарплата находится на уровне 80-100 тысяч рублей. Речь идет об автомеханиках, финансовых менеджерах, маркетологах и врачах.

Сложнее всего приходится низкоквалифицированным работникам, получающим в среднем 45-65 тысяч рублей. Дизайнерам, слесарям и юристам потребуется не менее месяца ударного труда, чтобы купить кольцо невесте. А вот поварам, официантам и продавцам-консультантам придется копить около 40 дней.