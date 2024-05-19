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Вооруженные мужчины утроили перестрелку во дворе новостройки в Кемерове

Перестрелка произошла возле новостройки в кемеровском ЖК «Мичуринские аллеи». Вооруженные мужчины приехали во двор на нескольких машинах, сообщает SHOT .

Происшествие наблюдали местные жители в районе 6 часов утра в воскресенье. Они уверены, что перед инцидентом была погоня.

На видео, которое сняли жители, можно увидеть несколько вооруженных мужчин, передвигающихся по двору с оружием. Они прячутся за припаркованные автомобили, бегут по улице.

Сейчас нет точных сведений, охолощенное было использовано оружие, боевое или травматическое.

На месте происшествия уже работают полицейские. Как рассказали очевидцы, участники перестрелки скрылись.