Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах

Сигнал воздушной тревоги начал звучать в Николаевской и Одесской областях Украины, а также продолжает в Харьковской области, сообщает РИА Новости .

В Николаевской области он работает с 07:10 воскресенья, в Одесской области — с 07:24. Также с 03:10 тревогу включили в Харьковской области.

Российская спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент Владимир Путин.

Удары по инфраструктуре Украины российская армия начала наносить 10 октября 2022 года. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту. ВС РФ бьют по объектам энергетики, ОПК, военного управления и связи.