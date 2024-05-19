9 ракет ATACMS и более 60 дронов ВСУ уничтожили в РФ за ночь

Минувшей ночью в трех российских регионах ликвидировали девять оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракеты ATACMS и один дрон противника сбили над территорией Крыма, 57 беспилотников перехвачены в Краснодарском крае, еще три – в Белгородской области. Их уничтожили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Таким образом, ВС РФ пресекли несколько попыток Украины совершить террористические атаки по российским объектам.

Ранее из-за падения беспилотников ВСУ случились пожары в Кущевском районе и Славянске-на-Кубани Краснодарского края. В данных инцидентах пострадавших и разрушений не было.