Конфликт в кабине: как авиакомпании учитывают несовместимость пилотов

Если между конкретными пилотами уже возникали серьезные конфликты, или они не могут работать вместе, авиакомпания может учитывать это при формировании экипажей, сообщил РИАМО бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«В советское время очень тщательно подбирали экипажи, потому что они были в закрепленном составе, летали и уже знали друг друга годами — один и тот же экипаж. Сейчас в современной авиации у нас раскрепленный метод. Практически каждый полет летают на разных самолетах, командир и второй пилот меняются практически каждый день», — сказал Романов.

Он добавил, что, если у двух пилотов ранее уже возникали серьезные проблемы во взаимодействии, руководство авиакомпании должно это отслеживать и не ставить их вместе.

При этом сам пилот также может попросить не назначать его в один экипаж с конкретным коллегой.

«Такая процедура есть, такие прецеденты тоже есть. Если есть какая-то несовместимость, пишется заявление, чтобы меня не ставили в резерв или в наряд с данным экипажем или командиром», — пояснил специалист.

Романов подчеркнул, что сами пилоты проходят медицинские, психологические и профессиональные проверки. По его словам, происшествия, подобные случившемуся на рейсе Flydubai, встречаются крайне редко.

30 сентября на борту самолета, следовавшего в Тель-Авив, началась поножовщина в кабине пилотов. По предварительным данным, один из них хотел взять управление и направить борт в землю вместе с пассажирами. Самолет удалось посадить благодаря действия экипажа и пассажиров.

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