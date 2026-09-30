Депутат Сергей Пахомов возглавил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ

Избранный от Сергиево-Посадского округа Сергей Пахомов был председателем этого комитета и в предыдущем созыве. Под его руководством за 5 лет административная нагрузка в строительстве уменьшилась в разы, а застройщиков обязали вместе с жильем возводить детские сады, школы и поликлиники. Комментируя назначение, депутат подчеркнул, что продолжит работу по наведению порядка в строительной и коммунальной сфере, сообщает пресс-служба партии.

«За предыдущие пять лет мы сократили количество административных процедур в строительстве с 96 до 32, необходимых документов — с 1168 до 567, инвестиционно-строительный цикл — с 2181 до 1300 дней», — рассказал парламентарий.

Комитетом по строительству и ЖКХ было рассмотрено и поддержано свыше 350 законопроектов — как в статусе ответственного комитета, так и в качестве соисполнителя. В их числе — нормы по регулированию ИЖС.

«Мы распространили механизм эскроу на строительство частных домов, создали условия для применения типовых проектов и российских домокомплектов, упростили подключение к сетям. Теперь необходимо развивать эти механизмы дальше и создавать дополнительные инструменты для ИЖС», — заявил Пахомов.

Отдельно он остановился на комплексном развитии территорий: «Мы обязали застройщика синхронизировать строительство жилья с возведением школ, детсадов, поликлиник, дорог — закон ставит точку в практике „человейников без инфраструктуры“. Построенные сетевые объекты теперь передаются в публичную собственность. Все это реальные механизмы для развития».

В числе приоритетов нового созыва парламентарий назвал дальнейшее сокращение инвестиционно-строительного цикла и синхронизацию жилищного строительства с развитием социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Сергей Пахомов избран по одномандатному округу № 127, в который входит Сергиево-Посадский, Пушкинский, Талдомский округа, а также Дубна. За него проголосовало 53,58% избирателей.

На прошедших 18–20 сентября выборах в Подмосковье явка составила 52,74%. На выборах в Госдуму по списку «Единая Россия» набрала более 56% голосов, кандидаты партии победили во всех 12 одномандатных округах. В Мособлдуме партия получила 39 из 50 мандатов. В регионе работали почти 4 тысячи избирательных участков, более 665 тысяч жителей проголосовали дистанционно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.