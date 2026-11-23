Ремонт дороги на улице Струве в Балашихе завершен на 83%

Масштабное обновление улицы Струве, которая обеспечит удобный подъезд к строящейся многопрофильной больнице, продолжается в Балашихе. Строительная готовность объекта уже достигла 83%, а запустить движение планируют в декабре 2026 года, сообщила пресс-служба администрации мцниципалитета со ссылкой на Минтранс Московской области.

«Важно, чтобы жителям было удобно добираться до балашихинской больницы и на машине, и на общественном транспорте. Поэтому вопрос доступности тоже проработали. Обязательно уделим внимание теме общественного транспорта — чтобы был заезд к больнице. При необходимости запустим дополнительные автобусы», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас дорожные службы укладывают асфальтобетонное покрытие, устанавливают светофоры и опоры освещения, прокладывают защитные трубы для кабельных линий. Продолжаются работы по устройству ливневой канализации и переустройству инженерных коммуникаций. На объекте задействованы 15 специалистов и шесть единиц техники.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Проект предусматривает реконструкцию и строительство дороги общей протяженностью около 800 метров. Существующую проезжую часть расширят до четырех полос, а новый участок соединит улицы Струве и Рождественскую.

Особое внимание уделят комфорту пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Вдоль дороги обустроят тротуары с обеих сторон, оборудуют четыре автобусные остановки и создадут 50 парковочных мест.

«Реконструкция улицы Струве — важный этап развития дорожной инфраструктуры микрорайона Ольгино. Новая четырехполосная дорога соединит улицы Струве и Рождественскую и обеспечит удобный подъезд к строящейся многопрофильной больнице. При этом мы учитываем не только потребности будущего медицинского центра, но и жителей близлежащих домов. Здесь появятся тротуары, остановки общественного транспорта и парковочные места», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Лукичев.

Многопрофильная больница в микрорайоне Ольгино рассчитана на 1 123 койки и консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Здесь будут работать около 3 тысяч специалистов, в том числе более 700 врачей.