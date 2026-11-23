Фонд «Живая классика» провел четвертый (НЕ)детский форум 21–22 ноября 2026 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединило выпускников международного конкурса юных чтецов, амбассадоров проекта и их наставников из 40 регионов России.

Участники — чтецы, амбассадоры и активисты проекта — приехали из разных уголков страны, от Калининграда до Камчатки, чтобы познакомиться, пообщаться, получить новые знания и обменяться опытом.

(НЕ)детский форум «Живая классика» — просветительское мероприятие, направленное на формирование и укрепление сообщества талантливых, читающих, творчески мыслящих подростков со всей России. Событие объединило юных чтецов, их наставников, педагогов, писателей и актеров, журналистов и блогеров — увлеченных литературой людей.

«(НЕ)детский форум „Живая классика“ — пространство, где подростки разговаривают со взрослыми на равных и думают смело и самостоятельно, — сказала президент фонда „Живая классика“ Марина Смирнова, открывая форум. — Здесь каждая идея может стать проектом, способным изменить жизнь — вашу, вашего окружения, а иногда и целого города. У вас будет возможность обменяться опытом, найти партнеров и друзей, а может, придумать что-то, что трансформирует литературную среду и создаст новые культурные смыслы».

Программа форума включала лекции и мастер-классы от представителей креативных индустрий, культурных институций, экспертов и звездных гостей, литературные квизы и стратсессию для амбассадоров от наставников и кураторов «Живой классики».

Ведущие подкаста «Базаров порезал палец» Борис Прокудин, доцент кафедры истории социо-политических учений факультета политологии МГУ, и Филипп Жевлаков, психолог, арт-терапевт, разобрали на примере романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи» тему «Что мы делаем, когда не хотим взрослеть».

Писатель, музыкант, лауреат премии «Новая детская книга» Нина Дашевская провела мастер-класс «Что писать о себе», предложив ребятам вспомнить историю из школьной жизни и ответить на вопросы: «что тебе не нравится и что бы ты хотел изменить?»

Теле- и радиожурналист, блогер, ведущая выпускного праздника «Алые паруса» Дарья Александрова провела практикум «Твой голос имеет значение. Как говорить, чтобы тебя слышали». Ребята получили работающую схему убедительной речи из 4-х шагов: заинтересуй, скажи главное, покажи пользу, предложи действие.

Московскую область на форуме представляла девятиклассница Кая Арлекино. Она подготовила и провела литературный квиз «Научная фантастика», проявив эрудицию, находчивость и глубокое знание культовых произведений советских фантастов.

В рамках культурной программы участники посетили литературный музей «XXI век» и музей Державина.

По данным фонда, «Живая классика» 16 лет развивает проекты по поддержке чтения и популяризации русской литературы в России и за ее пределами. По инициативе фонда проводится самый массовый российский конкурс чтецов среди детей и подростков «Живая классика», участниками которого стали более 10 миллионов школьников из 85 стран мира. Среди проектов «Живой классики» — Международный гуманитарный педагогический форум, творческий лагерь «Живая классика», Школа социального проектирования, проект «Вслух», Международный литературный фестиваль «Табуретка» и др.

(НЕ)детский форум «Живая классика» проводится при грантовой поддержке РДДМ «Движение первых», а также при поддержке Фонда Президентских грантов.