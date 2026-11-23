Студентка колледжа «Подмосковье» в Клину Александра Легостинова заняла первое место на Всероссийском конкурсе молодых урбанистов «Краса ЖКХ» с проектом сайта «Компас ЖКХ», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Александра Легостинова учится в структурном подразделении № 6 колледжа «Подмосковье» в Клину. Она победила в номинации «Изменение форм организации взаимодействия с собственниками помещений в МКД» — многоквартирных домах.

Студентка подготовила проект «Компас ЖКХ» под руководством мастера производственного обучения Натальи Ненашевой и преподавателя Ирины Шмыковой. На сайте жители могут узнать, какая управляющая компания обслуживает дом, а также направить обращение или заявку о проблемах в доме или во дворе.

Конкурс помогает студентам познакомиться с актуальными задачами отрасли, получить практический опыт и представить свои решения экспертам. Проект Александры стал примером участия студентов колледжей в решении профессиональных задач еще во время обучения.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.