Готовность дошкольного отделения № 22 школы № 2 в Истре после начала капремонта достигла 33%. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт дошкольного отделения № 22 средней общеобразовательной школы № 2 проходит по адресу: Истра, улица Пролетарская, 3. Строительная готовность объекта составляет 33%, сообщила в понедельник пресс-служба регионального минстройкомплекса.

«Строители занимаются общестроительными и отделочными работами, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, ведут благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь здания превышает 3 тыс. кв. м. В ходе капремонта заменят все инженерные сети, обследуют несущие конструкции и отремонтируют внутренние помещения. Завершить работы планируют в 2027 году.

Ремонт финансируется из бюджета Московской области по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.