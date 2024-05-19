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Донецк обстреляли со стороны Украины с применением дрона-камикадзе

Петровский район Донецка утром в воскресенье атаковали ВСУ, нападение провели с применением дрона-камикадзе, сообщает Telegram-канал «online ДНР в СЦКК»

Противник напал на город в 05:30 воскресенья.

Также по району населенный пункт Кураховка — Донецк со стороны Украины было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 06:15 противник атаковал территорию населенных пунктов Дзержинск и Горловка (Никитовский район). Всего было выпущено 3 снаряда калибра 155 мм.