Военный эксперт Подоляка: в Волчанске продолжаются бои

Военный эксперт Юрий Подоляка отметил, что в Волчанске продолжаются боевые действия, город все еще остается одной из самых горячих точек. Об этом сообщает « Царьград» .

«Есть продвижение вдоль улицы Гатищанской в направлении улицы Короленко. Бои проходят за каждый квадратный метр», — сказал Подоляка.

Он добавил, что после потери ВСУ большей части укрепрайона в медгородке и контроля над последней дорогой из заречной части, остатки украинцев на данной территории обречены. Там уже нет целостной обороны, поэтому зачистка района является только вопросом времени.

По его словам, ВС РФ удалось продвинуться в городе благодаря так называемой авдеевской тактике, когда сначала путь для бойцов пробивается авиабомбами и артиллерией.

Как считает эксперт, командование российской армии попробует охватить силы ВСУ, находящиеся в южной части города, с фланга (а может и с двух).