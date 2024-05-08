Военкоры сообщили о возвращении генерала Суровикина в Россию
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Информация о возвращении в РФ генерала Сергея Суровикина появилась в Telegram-канале военкора Бориса Рожина.
На опубликованной в TG-канале «Два майора» видеозаписи Суровикин находится на борту самолета с пилоткой на голове.
«С Богом!» — сказал генерал.
Предполагается, что Суровикин 10 мая может присутствовать в Москве на ряде официальных мероприятий Минобороны России.
Ранее СМИ писали, что Суровикин выполнял поставленные Минобороны задачи в Африке.
Бывший командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России надолго пропал из публичного пространства после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.