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Военкоры сообщили о возвращении генерала Суровикина в Россию

Информация о возвращении в РФ генерала Сергея Суровикина появилась в Telegram-канале военкора Бориса Рожина.

На опубликованной в TG-канале «Два майора» видеозаписи Суровикин находится на борту самолета с пилоткой на голове.

«С Богом!» — сказал генерал.

Предполагается, что Суровикин 10 мая может присутствовать в Москве на ряде официальных мероприятий Минобороны России.

Ранее СМИ писали, что Суровикин выполнял поставленные Минобороны задачи в Африке.

Бывший командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России надолго пропал из публичного пространства после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.