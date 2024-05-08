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Шмыгаль заявил о повреждении более 800 украинских объектов теплоснабжения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что свыше 800 объектов теплоснабжения были повреждены на территории страны, сообщает РИА Новости .

По его словам, объекты либо повреждены, либо уничтожены полностью. В результате произошедшего было потеряно до 800 гигаватт энергогенерации.

На восстановление поврежденных объектов потребуется 1 млрд долларов, добавил Шмыгаль.

Ранее на Украине сообщили, что из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме может произойти отключение света по всей стране.

Накануне ВС РФ нанесли массированный удар по энергоинфраструктуре Украины, были повреждены объекты энергетики в шести регионах — Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.