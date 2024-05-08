Жительница Приморья рассказала о детстве в военные годы

Валентина Андреевна Ченцова родилась в августе 1943 года в приморской глубинке, в многодетной крестьянской семье. Ее появление на свет пришлось на тяжелые военные годы, когда старшие дети уже были призваны в советскую армию для защиты дальневосточных границ, сообщает «ФедералПресс» .

По воспоминаниям Валентины Андреевны, ее брат Николай в качестве военного связиста доставлял важные депеши частям Красной Армии, дислоцированным на Корейском полуострове и в Китае. Сестра Ольга обеспечивала бесперебойную работу технических служб в прифронтовой зоне. За ратные подвиги в 1945-м году они были удостоены медалей.

Брат Федор, будучи подростком, освобождался от призыва, так как трудился ремонтником на машинно-тракторной станции. Братья Михаил и Иван регулярно отвлекались от учебы для работы в колхозных полях и по хозяйству. А на плечи младших Владимира и Анатолия уже в те годы легли нелегкие заботы по семейному быту.

В суровых реалиях военного лихолетья понятие «декретный отпуск» просто отсутствовало. Мать новорожденной Валентины Андреевны всего через неделю после родов вновь вышла на колхозные плантации свеклы и зерновых. Урожай имел стратегическое значение и шел на фронт, где из муки выпекался хлеб для бойцов.

Отец семейства, опытный комбайнер-механизатор, был освобожден от армии из-за жизненно важной для фронта профессии. Зимой мужчины готовили сельхозтехнику к посевной, а женщины разделяли тяготы работы на фермах, рассказала Ченцова.