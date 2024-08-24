SHOT: подравшиеся с полицией Турции россиянки заболели и не могут вызвать врача

Одна из россиянок, которая не может выехать из Турции после драки с сотрудниками местной полиции, стала чувствовать себя хуже. Об этом сообщает SHOT .

Светлана и Юлия в начале июня устроили драку с сотрудником правоохранительных органов в аэропорту Антальи. Им закрыли выезд из страны до декабря, пока не состоится суд.

За почти три месяца пребывания в Турции женщины потратили все деньги. Юлии и Светлане негде было жить, и поэтому они занимались бродяжничеством. В результате женщины заболели.

Со временем Юлия начала выздоравливать, однако состояние Светланы ухудшилось. У нее поднялась температура до 40 градусов, которую девушка не может сбить.

Вызвать доктора Светлана не в состоянии, поскольку эта услуга стоит 7 тыс. лир, то есть, примерно 18 тыс. рублей. Страховка у девушек отсутствует, поэтому им приходится лечиться теми препаратами, которые они приобретут в аптеке. Суд назначен на 11 декабря.

Ранее сообщалось, что Светлане и Юлии приходилось прятаться в заброшенном здании в Турции. Они спали на пляже и в других подобных местах.