Россиянки бомжуют в Турции, скрываясь от полиции после драки в аэропорту

Россиянки, которые подрались с турецкими полицейскими в аэропорту, сейчас живут на улице. Они прячутся в заброшенном здании в Турции, чтобы их не задержали за бродяжничество, сообщает SHOT .

Ранее с туристок из Москвы сняли все обвинения о сопротивлении полиции, а заведенное на женщин дело переквалифицировали в административное. Консул сообщил им, что планируется еще одно заседание, на котором, скорее всего, выпишут штраф. Его необходимо ждать, при этом непонятно, когда оно пройдет. Может быть, в декабре.

У женщин уже нет денег, они бомжевали на улицах Антальи пять дней. Два дня туристки спали на пляже, потом местные сжалились и посоветовали им на ночевку заброшенное здание.

По словам россиянок, оставаться там они долго не смогут, так как турецкие полицейские их задержат и привлекут к ответственности за бродяжничество. Они проводят весь день на пляже.

Путешественницы уже потратили на этот «отдых» порядка 300 тыс. рублей. Немного денег им отправляют близкие, но их едва хватает на покупку еды. Туристкам вызвался помогать адвокат Иван Мельников, он направил обращение в МИД РФ и Турции, где просит помочь москвичкам.

Женщины прилетели в Анталью 6 июня. Перед вылетом на отдых они пили джин для храбрости. В аэропорту Турции одну из путешественниц не пропустили через границу, у второй женщины отобрали телефон. Когда они начали скандалить, то полиция их жестко задержала. Туристки пожаловались, что силовики их избили, а еще вырвали ногти.

В прокуратуре Турции отметили, что сами россиянки спровоцировали драку в воздушной гавани, а травмы они получили из-за сопротивления полиции, за такое им могло грозить до 3 лет тюрьмы.