SHOT: 21-летний парень из Костромской области умер от ботулизма после салата

Первый случай смерти от ботулизма зафиксирован в России после массового отравления некачественной готовой кулинарией, сообщает SHOT .

21-летний молодой человек из Костромской области умер после отравления. Он заразился ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород, где заказывал себе салат «Лобио».

После обнаружения симптомов ботулизма парень попал в больницу, где скончался.

Симптомы ботулизма у россиян вызвала фасоль, содержащая в себе ботулотоксины. Она входила в состав салатов «Лобио» от компании «Кухня на районе». Поставщики и производители опасной продукции выявлены и задержаны.