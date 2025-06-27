Школы для борьбы с лишним весом откроются в Нижегородской области

В Нижегородской области министерство здравоохранения запускает масштабную образовательную программу для людей, страдающих от избыточного веса и ожирения. В соответствии с приказом, подписанным 16 июня и размещенным на официальном сайте ведомства, в регионе будут созданы специализированные «школы здоровья». Их цель — профилактика развития хронических заболеваний и формирование полезных привычек у населения, сообщает pravda-nn.ru .

Как сообщили в областном Минздраве, эта программа направлена на уменьшение рисков, связанных с метаболическими нарушениями, и на улучшение качества жизни жителей Нижегородской области. В ходе обучения участники узнают о факторах, провоцирующих увеличение веса, его последствиях и действенных методах контроля за здоровьем.

Занятия будут организованы в специально подготовленных кабинетах в медицинских учреждениях. Эти помещения будут оснащены всем необходимым оборудованием: весами, ростомерами, биоимпедансными анализаторами и наглядными материалами. Программа состоит из четырех тематических уроков.

На первом занятии участники узнают о причинах возникновения ожирения и его воздействии на организм. Второе будет посвящено способам борьбы с лишним весом и роли физической активности. Третий урок раскроет принципы сбалансированного питания, а четвертый расскажет о психологических аспектах: мотивации, формированию устойчивых привычек и работе с пищевым поведением.

Кроме того, участникам будет предложено заполнить анкету для оценки рациональности своего питания. Специалисты помогут слушателям изменить образ жизни, избавиться от вредных привычек и сделать выбор в пользу более активного и здорового будущего.

В областном Минздраве надеются, что новая программа станет действенным инструментом профилактики заболеваний и позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.