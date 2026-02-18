Школы беременных открыли в перинатальных центрах Башкортостана

сегодня в 20:20

Школы беременных появились во всех женских консультациях и перинатальных центрах Башкортостана. Об этом написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналист и ведущая Ксения Собчак.

Курс длится на протяжении долгого периода: от беременности до первых месяцев жизни ребенка. Занятия ведут акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры и другие специалисты.

Будущим мамам рассказывают о физиологии, изменениях по триместрам, питании и возможных рисках. Также они могут узнать, когда обращаться в роддом, какие существуют методы обезболивания и медицинские вмешательства.

Кроме того, специалисты рассказывают о восстановлении после родов, грудном вскармливании, уходе за новорожденным, правилах купания и пеленания.

В том числе для посетительниц доступны практические занятия. Они тренируются пеленать, отрабатывают дыхание во время схваток и т. д.

Ранее в Волгоградской области появился на свет 7-килограммовый мальчик. Роды прошли естественно и без осложнений.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.