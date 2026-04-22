Школьники Домодедова прошли мастер-класс в стоматологии

Ученики медицинского класса лицея №3 в Домодедове 21 апреля посетили городскую стоматологию и приняли участие в мастер-классе в рамках проекта «Здоровое будущее», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный врач Михаил Каюгин и депутат Наталья Борисова встретились со школьниками и обсудили с ними выбор профессии в медицине, значение профилактики и возможные трудности в работе врача. Встреча прошла в формате открытого диалога.

Заведующий ортопедическим отделением Михаил Григорьев провел для ребят мастер-класс и показал технологию 3D-сканирования челюсти. Ученики по очереди попробовали работать со сканером и изучили особенности современной стоматологической диагностики.

«Это было невероятно интересно! Я понял, что медицина — это не только наука, но и творчество. Хочу стать врачом и помогать людям», — поделился впечатлениями один из учеников.

Проект «Здоровое будущее» помогает школьникам познакомиться с медицинскими специальностями и сделать осознанный выбор будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.