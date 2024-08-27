Шаурма и сладкая вата: какую еду лучше не покупать на улице

Профессор-гигиенист Сергей Гильденскиольд рассказал, что некоторые блюда не стоит покупать и есть на улице из-за антисанитарии, сообщает NEWS.ru .

«Ни детям, ни взрослым лучше не покупать на улице не только шаурму, но и сладкую вату. Вспомните о гигиене. Улица — это всегда пыль, от которой невозможно избавиться, трудно поддерживать чистоту», — сказал эксперт.

По его словам, особенно это касается жаркой погоды. Кроме того, далеко не всегда продавцы на улице могут предъявить санитарную книжку. Улица — это пыльца от растений, цветущих рядом, она также может попасть в еду и вызвать аллергию.

Еще одна опасность — это пищевые красители и ароматизаторы. Они украшают сладости, привлекают внимание детей, но также могут приводить к неожиданной реакции организма.

В одной порции розовой или белой ваты содержится около 10 г сахара. Норма для взрослого человека составляет примерно 65 г сахара в день.