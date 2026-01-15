Шаурма без вреда: врач назвала простые ингредиенты

Шаурма может быть не только безопасной, но и полноценной едой, если правильно подойти к ее составу, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Внимание стоит уделять не поиску условно вредных или полезных продуктов, а их качеству и свежести, а также самочувствию после такого приема пищи. Хорошее мясо, свежие хрустящие овощи и умеренное количество соуса создают гармоничную комбинацию, которая делает шаурму полноценным приемом пищи», — рассказала Кашух.

Она подчеркнула, что лучшим вариантом можно считать шаурму, приготовленную дома.

«В этом случае есть возможность добавить в блюдо любимое мясо, разные овощи, зелень и семена, выбрать лаваш или лепешку по вкусу или даже сделать „разобранную“ шаурму на тарелке. Домашние рецепты позволяют контролировать состав соусов и сделать более низкокалорийные варианты для тех, кто снижает вес», — отметила врач.

15 января во всем мире гурманы отмечают вкусный и сытный праздник — День шаурмы. Это не просто блюдо, а символ уличной еды, который объединяет континенты. Рецепт кажется простым, но в нем заключена многовековая история и множество региональных споров.

