«Шаг к здоровью»: в Вологде жителям помогают выездные бригады медиков
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В Вологодской области выездные бригады больницы № 2 с начала года оказали медицинскую помощь более чем 760 пациентам, сообщает «Бриф24».
Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов, специалисты работали в Бабаевском, Устюженском, Чагодощенском и Кадуйском районах. Некоторые больные смогли воспользоваться медицинским шаттлом и прошли осмотр в Череповце, а также получили консультации кардиологов, неврологов, отоларингологов, сосудистых хирургов, урологов и эндокринологов.
Кроме того, врачи давали жителям направления на дальнейшее обследование и госпитализацию. Это часть программы «Шаг к здоровью» и нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее сообщалось, что теперь медицинские и фармацевтические вузы обязали иметь аттестованных преподавателей и материально-техническую базу для дистанционных занятий со студентами.