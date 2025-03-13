«Шаг к здоровью»: в Вологде жителям помогают выездные бригады медиков

Выездные медбригады в Вологде помогли с начала года более 760 больным

В Вологодской области выездные бригады больницы № 2 с начала года оказали медицинскую помощь более чем 760 пациентам, сообщает «Бриф24» .

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов, специалисты работали в Бабаевском, Устюженском, Чагодощенском и Кадуйском районах. Некоторые больные смогли воспользоваться медицинским шаттлом и прошли осмотр в Череповце, а также получили консультации кардиологов, неврологов, отоларингологов, сосудистых хирургов, урологов и эндокринологов.

Кроме того, врачи давали жителям направления на дальнейшее обследование и госпитализацию. Это часть программы «Шаг к здоровью» и нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось, что теперь медицинские и фармацевтические вузы обязали иметь аттестованных преподавателей и материально-техническую базу для дистанционных занятий со студентами.