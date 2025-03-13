Улучшить медпомощь: эксперт оценил поправку о дистанционном обучении врачей

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя новый закон об ограничении дистанционного образования для медиков и фармацевтов, заявил, что остановить этот процесс невозможно, но поправка выглядит разумно, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Сейчас, если соответствующим стандартом будет допущен вариант включения дистанционного обучения, то это будет встроено. Это правильное решение, поскольку прогресс мы остановить не сможем, а многие теоретические дисциплины могут изучаться дистанционно», — сказал он.

По его словам, мануальные навыки и непосредственную практику у постели пациентов будущие врачи, конечно, будут получать и проходить вживую.

Ранее сообщалось, что теперь медицинские и фармацевтические вузы, а также коллежи обязали иметь аттестованных преподавателей и материально-техническую базу для дистанционных занятий со студентами.