Улучшить медпомощь: эксперт оценил поправку о дистанционном обучении врачей
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Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя новый закон об ограничении дистанционного образования для медиков и фармацевтов, заявил, что остановить этот процесс невозможно, но поправка выглядит разумно, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Сейчас, если соответствующим стандартом будет допущен вариант включения дистанционного обучения, то это будет встроено. Это правильное решение, поскольку прогресс мы остановить не сможем, а многие теоретические дисциплины могут изучаться дистанционно», — сказал он.
По его словам, мануальные навыки и непосредственную практику у постели пациентов будущие врачи, конечно, будут получать и проходить вживую.
Ранее сообщалось, что теперь медицинские и фармацевтические вузы, а также коллежи обязали иметь аттестованных преподавателей и материально-техническую базу для дистанционных занятий со студентами.