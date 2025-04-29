Съесть шашлык и выжить: как сделать любимое блюдо безопасным для ЖКТ

Многие россияне собираются отметить майские праздники с семьей и друзьями на шашлыках. Жарка и гриль — не самые здоровые варианты приготовления пищи, а мясо — тяжелый для ЖКТ продукт. Лишать себя шашлыков или бежать в аптеку необязательно, если знать несколько простых приемов бережной поддержки пищеварения, рассказала РИАМО нутрициолог с 17-летним опытом, диетолог, основатель школы практической нутрициологии, специалист по восточной медицине Ирина Шиманская.

1. Сделайте правильный маринад

Маринад делает мясо не только вкуснее, но и легче для пищеварения. Органические кислоты, содержащиеся в томате, луке, лимонном и гранатовом соках, красном вине, размягчают мясные волокна и помогают желудку их измельчить. Достаточно подержать мясо в кислом маринаде 3–4 часа.

2. Поджарьте, но не до углей

Корочка на мясе — часть удовольствия от шашлыков. Однако одно дело — румяные ароматные ломтики, а другое — обугленные до черноты куски. В них формируются потенциально вредные вещества (гетероциклические амины, полициклические ароматические углеводороды и т. д.), относящиеся к канцерогенам. Поэтому нужно готовить шашлыки на умеренном жаре, переворачивать часто и держать баланс между вкусной корочкой и безопасной прожаркой.

3. Ешьте шашлык горячим

Пока шашлык горячий, он вкуснее и ароматнее за счет активного испарения летучих соединений (именно они дают тот самый «шашлычный» аромат). А еще жиры в горячем виде перевариваются лучше, чем в холодном. Известно, что жирное холодное мясо может вызвать тяжесть и тошноту у людей со слабым пищеварением. Так что горячий шашлык — и вкуснее, и легче для ЖКТ.

4. Выберите легкие сочетания продуктов

Лучше всего с шашлыком будут сочетаться приготовленные овощи. Овощной салат с зеленью — тоже неплохой вариант. А вот от хлебобулочных изделий и жирных закусок лучше отказаться.

5. Запейте теплым

Нужно избегать холодных напитков или напитков со льдом при употреблении шашлыков. Тут тот же фокус, что и с холодным жирным мясом, — низкие температуры тормозят переваривание жиров. Теплые ягодные морсы, компоты, узвар, травяные чаи — отличный выбор для стола с шашлыком, подходят и детям, и взрослым.

«Благодаря этим простым советам вы получите удовольствие от шашлыков и не будете страдать чувством тяжести в животе после них», — заключила Шиманская.