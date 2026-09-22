Серпуховский роддом расширит возможности эндоскопических операций

Эндоскопические операции проводят через несколько проколов размером 5–10 мм с использованием камеры и специальных инструментов. Такой подход позволяет уменьшить боль, ускорить выписку, сохранить аккуратные швы и снизить риск образования спаек, которые могут осложнять зачатие.

Лапароскопию выполняют через микропроколы в брюшной стенке. Метод применяют при кистах придатков, эндометриозе, внематочной беременности и спайках в малом тазу и брюшной полости. В Серпуховском родильном доме планируют увеличить число таких вмешательств и расширить возможности лапароскопии.

Гистероскопия проводится через цервикальный канал и позволяет обследовать полость матки с оптическим увеличением. Ее используют при полипах эндометрия, миоматозных узлах и внутриматочных спайках.

«Выполненная эндоскопическая операция не только не мешает, но и помогает наступлению беременности», — подчеркнул Игорь Думен.

Врач отметил, что во время операции специалисты могут выявить и устранить причину бесплодия, а также проверить проходимость маточных труб. При этом эндоскопические методы имеют показания и противопоказания и подходят не для всех операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.