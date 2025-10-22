Депутат Чижов: мигрантов могут обязать платить взносы для медобслуживания 5 лет

Депутат Госдумы Сергей Чижов заявил, что в России могут поменять законодательство в отношении медицинского обслуживания мигрантов: прежде чем начать его получать, они будут платить отчисления в фонд обязательного медицинского страхования не 3 года, как раньше, а 5 лет, сообщает Газета.ru .

«Обязательное медицинское страхование позволяет россиянам получать помощь врачей безвозмездно. За них, по сути, платит фонд обязательного медицинского страхования. Тот же фонд платит и за лечение иностранцев, но лишь тех, кто трудится в России официально и не меньше трех лет», — сказал депутат.

По его словам, 3 года — это очень короткий срок, иностранцы должны вносить «более серьезную сумму». Российское здравоохранение представляет собой ценное национальное наследие, сформированное благодаря многолетним инвестициям.

Чижов подчеркнул, что даже за пятилетний период зарубежные страны не смогут достичь сопоставимого уровня вложений, как это сделали граждане России.

